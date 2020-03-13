صحيفة الخليج الالكترونية جدد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم، نفي صحة ما يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض حظر تجول في البلاد. وقال في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: قرارات الحكومة تُعلَن بكل شفافية عبر وسائل الإعلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تنفي صحة “فرض حظر تجول” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.