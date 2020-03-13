دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مؤتمر مايكروسوفت للمطورين سيكون رقميًا هذا العام بسبب فيروس كورونا

مايكروسوفت تقرر إلغاء مؤتمر المطورين لعام 2020 بشكله الفعلي بسبب فيروس كورونا وتحويله ليكون افتراضيًا مع محتوى رقمي.

كما كان متوقعًا وكما ذكرنا في تقاريرنا وأخبارنا السابقة، قررت شركة مايكروسوفت إلغاء المؤتمر الفعلي للمطورين “Microsoft Build” الذي تنظمه سنويًا في مدينة سياتل والاكتفاء بتحويله إلى مؤتمر افتراضي مع محتوى رقمي على الإنترنت ليتسنى للمهتمين الوصول إلى أحدث ما توصلت إليه الشركة فيما يتعلق بأنظمتها ومنتجاتها دون تأخير.

يُعد Microsoft Build الحدث الأبرز لمايكروسوفت في العام، حيث تكشف من خلاله على أحدث التطورات المتعلقة بنظام تشغيل ويندوز 10 وخدماتها السحابية وخدمات أوفيس وغيرها من المنتجات الخدماتية التي تقدمها وتشكل الجزء الأكبر من عمل الشركة.

يأتي هذا الإلغاء بعد قرار العديد من الشركات اتخاذ خطوات مشابهة بسبب تفشي فيروس كورونا بهدف الحفاظ على السلامة العامة.

كانت شركة جوجل قد أعلنت عن إلغاء مؤتمر المطورين I/O قبل أيام، وسبقتها شركة فيس بوك بإلغاء مؤتمر المطورين F8.

كما سبق وقامت مايكروسوفت بإلغاء مؤتمرها MVP Summit قبل أيام بالتزامن مع إلغاء جوجل لمؤتمر الخدمات السحابية Cloud Next.

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يتوقع أن تكشف مايكروسوفت عن تحديثات حول نظام ويندوز 10x الموجه للأجهزة المرنة ومزدوجة الشاشة، وبعض تحديثات أوفيس وخدماتها السحابية.

يُشار أن العديد من الدول حول العالم قررت إلغاء رحلات السفر منها وإليها لمنع انتشار المرض وهو ما كان سيؤثر بشكل أو بأخر على تواجد المهتمين كون هذه الفعاليات تضم مئات المهتمين من بلدان مختلفة حول العالم ولا يقتصر الأمر على موطن الشركة نفسها.

المصدر:

The Verge

التدوينة مؤتمر مايكروسوفت للمطورين سيكون رقميًا هذا العام بسبب فيروس كورونا ظهرت أولاً على عالم التقنية.