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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. توزيع عبوات مياه زمزم بالمسجد الحرام لمنع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة سقيا زمزم بتوزيع عبوات ماء زمزم لزوار المسجد الحرام.
وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم المهندس مشاري المسعودي أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير السقيا لقاصدي بيت الله الحرام، في جميع أروقة المسجد الحرام، والأبواب الرئيسية، وساحاته بطريقة منظمة وميسرة.
وبين المسعودي أن هذه المبادرة تأتي بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وذلك بعد إغلاق المشربيات الخاصة بماء زمزم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).
ماء زمزم
توزيع عبوات لمنع انتقال كورونا
الحرم المكى
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