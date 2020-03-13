شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أوروبى للمهاجرين بالجزر اليونانية.. 2000 يورو للعودة إلى بلادهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة التايمز البريطانية أن آلاف المهاجرين المحتجزين فى معسكرات بجزر يونانية قد عرض على كل واحد منهم ألفى يورو للعودة إلى وطنهم.
وقال يولفا جوناسون مفوضة الشئون الداخلية للاتحاد الأوروبى إن العرض سيكون مطروحا على الطاولة لمدة شهر لحوالى 5 آلاف من اللاجئين غير السوريين فى جزر ليسبوس وكيوس وساموس وكاوس وليروس. ووصلوا إلى اليونان قبل بداية العام.
وقالت جوناسون بعد اجتماع مع وزير الهجرة اليونانى نوتيس ميتارتشى فى أثينا أمس إن الخطة تقدم فرصة لتخفيف العبء الذى تتحمله هذه الجزء، وأضافت أن الأموال هدفها مساعدة طالبى اللجوء على بداية جديدة فى أوطانهم.
وأضافت أن اللاجئين لن يعودوا بالطبع، لا يستطيعون العودة، لكن المهاجرين لأسباب اقتصادية الذين قد يعرفوا أنهم لن يتخذوا قرار لجوء إيجابى يمكن أن يكونوا مهتمين به.
من جانبه، قال وزير الهجرة اليونانى إنه من الواضح أننا نواجه حالة طوارئ وطنية وبحاجة لحماية حدودنا".
وتقول التايمز إن الألفى دولار المقترحة تعد زيادة كبيرة عن مبلغ 370 دولار تم عرضها من قبل المنظمة الدولية للهجرة من خلال برنامجها للعودة التطوعية الذى استمر لأربع سنوات.
وتم إكمال عودة 18.151 فى هذا الوقت، لكن حوالى خمس هذا العدد كانوا من الجزر اليونانية. ففى جزيرة ليسبوس وحدها يعيش أكثر من 20 ألف من طالبى اللجوء فى ظروف صعبة فى معسكر موريا الذى تديره الدولة، وتم بنائه فى عام 2015 لاستيعاب 2200 شخص.
وبشكل عام، ظل 41.635 من طالبى اللجوء فى مراكز الاستقبال المزدحمة للغاية عبر الجزء الخمسة التى تستوعب فى الأساس 5526. و80% من هؤلاء المهاجرين جاءوا من دول أخرى غير سوريا منها أفغانستان والصومال.
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