شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية للركاب مع إيطاليا باستثناء روما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب القادمة من إيطاليا و المتجهة إليها باستثناء العاصمة روما اعتبارا من " اليوم " و حتى إشعار آخر، وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الامارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ،واشترطت " الهيئة العامة للطيران المدنى " فى بيان لها اليوم على كافة القادمين من مطار روما الدولى الخضوع لفحوصات طبية وقائية دقيقة ومتطورة يتم تطبيقها فى مطارات الدولة عند وصولهم للتأكد من سلامة المسافرين من الفيروس.

وقالت الهيئة حسبما ذكرت صحيفة "البيان" إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة و تحليل للأوضاع الراهنة حول انتشار الفيروس فى إيطاليا بالتنسيق مع الجهات الدولية وبالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية كافة ممثلة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات والكوارث و وزارة الصحة و وقاية المجتمع و الناقلات الوطنية كل من طيران الاتحاد وطيران والإمارات.

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وتتابع " الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث " و الجهات المختصة الأوضاع فى إيطاليا بشكل متواصل لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن المستجدات والتطورات كافة المتعلقة بانتشار الفيروس.

وأهابت " الهيئة العامة للطيران المدنى " بالمسافرين على الرحلات الجوية المتأثرة بالقرار التحقق من وضع رحلاتهم مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على التحديثات فى هذا الشأن