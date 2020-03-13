شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى لمواطنى بلاده: استحلفكم بالله البقاء فى منازلكم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور باسل الصباح، وزير الصحة الكويتى، أن انتشار فيروس كورونا العالمى "كوفيد 19"، لم نشهد مثله من قبل، حيث اجتاح العالم أجمع خلال شهرين.
وتابع وزير الصحة الكويتى، خلال تصريحات للتلفزيون الرسمى لدولة الكويت، أن سرعة انتشار فيروس كورونا تكمن فى عدم وجود أعراض فى بداية الإصابة، مناشدا مواطنى بلاده المكوث فى المنزل، بقوله: "استحلفكم بالله البقاء فى منازلكم".
وكانت وزارة الأوقاف فى الكويت، قررت إيقاف خطبة وصلاة الجمعة اليوم وحتى إشعار آخر كإجراء احترازى خوفا من انتشار فيروس كورونا المتفشى في البلاد.
وقال وزارة الأوقاف في بيان اليوم :"بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء في الوزارة فقد تقرر إيقاف خطبة وصلاة الجمعة هذا اليوم وحتى إشعار آخر، وكلٌ يصلي ظهراً في بيته".
كانت الكويت، أعلنت عن 8 إصابات جديدة بكورونا، ليصل الإجمالى لـ 75 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الكويتى لمواطنى بلاده: استحلفكم بالله البقاء فى منازلكم.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.