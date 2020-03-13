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العراق يمنع دخول القادمين من قطر إلى أراضيه بسبب فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن العراق قررت منع دخول القادمين من قطر وألمانيا إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أكد أن وباء كورونا تحول إلي جائحة، موضحا: "يحتاج ذلك إلى تضافر الجهود والتعاون الكامل، مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض".

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وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط فى رسالة وجهها إلى دول شرق المتوسط، إن الدول ينبغى أن تعمل كحكومة واحدة ومجتمع واحد لمواجهة الوباء، مضيفا: "نسعى إلى تقوية الإجراءات والآليات فى التعامل مع الجائحة" .

وأضاف المنظرى أنه ينبغى تسريع وتفعيل آليات الطوارئ مع دعم المستشفيات لاستقبال أى حالات يشتبة فى إصابتها بالمرض، وطالب بضرورة الحفاظ على الفريق الطبي لضمان الاستدامة فى تقديم الخدمات الطبية، وشدد على أهمية تقليل التجمعات غير الضرورية  منعا لنقل العدوي، وقال إن تقليل التجمعات والفعاليات يحد من عدوى كورونا.

وكان الدكتور أحمد المنظري قد عُيّن مديراً إقليمياً لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في دورته الثالثة والأربعين بعد المائة.

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