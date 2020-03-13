شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن رصد 4 حالات جديد بـفيروس كورونا.. وتعافى 9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت وزارة الصحة بالبحرين عن تعافي 9 حالات إضافية من فيروس كورونا (كوفيد 19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، بينما رصدت 4 حالات جديدة.

وذكرت ان العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 44 حالة حتى الآن، واشار الجدول الى ارتفاع اعداد المصابين القادمين من الخارج إلى 83 حالة.

وقد رفعت هيئة مكتب مجلس النواب بالبحرين الشكر والتقدير إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد على حرص واهتمامه وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والتوجيهات الملكية السامية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19).

Advertisements

وأعربت هيئة المكتب بمجلس النواب، عن إشادتها وتقديرها للأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على الجهود المضنية، والمتابعة الحثيثة في قيادة فريق البحرين، والحرص على استمرار تعزيز التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتوجيهات الكريمة في عقد اللقاء المشترك اليوم مع الوفد الحكومي، للاطلاع على آخر المستجدات، وفق منهجية التعاون الفاعل، وبيان الرؤية الواضحة للجميع.

وأكدت هيئة المكتب حرص مجلس النواب على تحقيق المصلحة العليا لمملكة البحرين، ووضع مصلحة المواطن وسلامة الجميع، في أول سلم أولويات العمل الوطني، تنفيذا لرؤى وتطلعات حضرة الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.