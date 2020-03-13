شكرا لقرائتكم خبر عن الناطق باسم الحكومة الكويتية ينفى فرض حظر التجول بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى للحكومة الكويتية طارق المزرم، مجددا، ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى عن فرض حظر تجول فى البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وأكد المزرم - فى تدوينة على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الجمعة أن قرارات الحكومة الكويتية تعلن بكل شفافية عبر وسائل الإعلام.
ودعا رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى للحكومة الكويتية المواطنين والمقيمين، إلى تطبيق تعليمات وإرشادات وزارة الصحة الوقائية، بما فيها وقف التجمعات والابتعاد عنها.
وقررت وزارة الأوقاف إيقاف خطبة وصلاة الجمعة اليوم وحتى إشعار آخر كإجراء احترازى خوفا من انتشار فيروس كورونا المتفشى في البلاد.
وقال وزارة الأوقاف في بيان اليوم :"بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء في الوزارة فقد تقرر إيقاف خطبة وصلاة الجمعه هذا اليوم وحتى إشعار آخر، وكلٌ يصلي ظهراً في بيته".
كانت الكويت، أعلنت عن 8 إصابات جديدة بكورونا، ليصل الإجمالى لـ 75 حالة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل.
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