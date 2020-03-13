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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تستعين بمشاهد حوادث لتحذير المواطنين من كسر الإشارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار محاولات فرض وسائل السلامة والأمان في شوارع أبو ظبى، والتحذير من أخطار مخالفة القواعد المرورية للسائقين، نشرت شرطة أبو ظبى عبر حسابها على تويتر وفيس بوك، مشاهد حقيقية توضح خطورة تجاوز الإشارة الحمراء، وذلك ضمن حملة "درب السلامة"، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، لتوعية السائقين بضرورة الالتزام بخط السير الإلزامى عند التقاطعات، وعدم الانشغال بغير الطريق تفادياً لوقوع الحوادث.
حادث مروري
ويحث الفيديو الذى استعان بمشاهد لمخالفات نتج عنها حوادث عديدة، على ضرورة الالتزام بالإشارات الضوئية عند التقاطعات وأن هذا الأمن من أهم الأسباب التى تؤدي الحوادث، عدم الانتباه والانشغال عن الطريق أو نتيجة لقيام بعض السائقين بزيادة سرعاتهم على التقاطعات لإدراك الاشارة الخضراء.
الجدير بالذكر أن غرامة مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء للمركبات الخفيفة تصل إلى (1000) درهم وحجز المركبة 30 يوم، وبالنسبة للشاحنات المخالفة المالية 3000 درهم ووقف الرخصة لمدة عام تبدأ من تاريخ سحب الرخصة للمركبات الثقيلة المتجاوزة الاشارة الحمراء.
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