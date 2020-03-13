شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: تسجيل سابع حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، لمواطن بالغ من العمر 39 سنة، وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء المغربية اليوم /الجمعة/ - "أن المواطن المصاب وصل إلى الدار البيضاء يوم الأربعاء 4 مارس قادما من إسبانيا، وبعدما ظهرت عليه أعراض تنفسية تقدم على إثرها إلى المستشفى، اشتبه الطاقم الطبى بإصابته بالفيروس، ليتم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل الذى أكد الإصابة".

وتابعت أن المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث تم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.

وأعلن المغرب إنشاء لجنة اقتصادية؛ لتتبع انعكاسات وباء (كورونا) المستجد، وتحديد الإجراءات التى يجب اتباعها، فى الوقت الذى وصل فيه عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس فى المملكة إلى 6 حالات، منها حالة توفيت، وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية أن إنشاء هذه اللجنة يأتى فى إطار المجهودات الاستباقية التى تقوم بها الحكومة المغربية لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لوباء الفيروس المستجد (COVID-19) على الاقتصاد المغربي.