دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي استخدام الذكاء الاصطناعي لتلوين مشاهد في نيويورك عمرها أكثر من 100 عام

© alqiyady بالفيديو | استخدام الذكاء الاصطناعي لتلوين مشاهد لمدينة نيويورك عمرها يزيد عن 100 عام

بعد نجاح محاولته الأخيرة في استخدام الذكاء الاصطناعي لترقية فيلم قصير كلاسيكي تم تصويره قديما الى فيلم بدقة 4K وبسرعة 60 إطار في الثانية، قرر مدون الفيديو Denis Shiryaev اعادة هذه التجربة ولكن بمستوى اكثر صعوبة وهو تلوين مشاهد لمدينة نيويورك تم تصويرها قبل 109 سنوات. © alqiyady بالفيديو | استخدام الذكاء الاصطناعي لتلوين مشاهد لمدينة نيويورك عمرها يزيد عن 100 عام

قام مدون الفيديو باستخدام فيديو شهير لمدينة نيويورك تم تصويره في عام 1911

واستخدم بعض البرمجيات المتاحة للجمهور لترقيته إلى دقة 4K وزيادة معدل

الإطارات إلى 60 إطار في الثانية وتلوين المشاهد في الفيديو. اكتشف ايضاً | نظام Nvidia AI لفلترة الصور وازالة العلامات المائية بالذكاء الاصطناعي

كما هو الحال مع الفيديوهات التي نشرها سابقاً، تمت عملية الاستكمال الداخلي للإطارات

وترقية الفيديو باستخدام برنامج DAIN من جوجل و Gigapixel AI من Topaz Labs،

هكذا حصل Shiryaev على فيديو بدقة 4K بسرعة اطارات وصلت الى 60 إطار في الثانية. © alqiyady بالفيديو | استخدام الذكاء الاصطناعي لتلوين مشاهد لمدينة نيويورك عمرها يزيد عن 100 عام

ثم استعاد حدة الفيديو عن طريق استخدام برنامج لم يذكره على الرغم من كثرة التعليقات

حول هذا الموضوع، واخيراً، قام بالاستعانة بشبكة DeOldify لتلوين اللقطات تلقائيًا. * شاهد الفيديو الأصلي لمدينة نيويورك والذي لاقى رواجاً في عام 2018:

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO تخطي الإعلان

* شاهد النسخة المطورة والملونة باستخدام الذكاء الاصطناعي …

على عكس الفيديو القصير الذي جربه أولاً، هذه أكثر من 8 دقائق من اللقطات

ولكن النتائج مرة أخرى جيدة نوعاً ما، ربما تكون خيبة الأمل الأكبر هي التلوين

وهو أمر جيد بالنسبة لبعض الأجزاء وسيء بالنسبة لمجموعة اخرى من المشاهد. © alqiyady بالفيديو | استخدام الذكاء الاصطناعي لتلوين مشاهد لمدينة نيويورك عمرها يزيد عن 100 عام

ومع ذلك، فإن حقيقة أن كل هذا قد تم باستخدام الذكاء الاصطناعي فهو انجاز كبير،

نحن نتحدث عن إنشاء إطارات جديدة وزيادة دقة وتلوين مشاهد متحركة للقطات

تم تصويرها قبل ١٠٩ سنوات، الفيديو الاصلي يوضح الجودة الاصلية للمشاهد. © alqiyady بالفيديو | استخدام الذكاء الاصطناعي لتلوين مشاهد لمدينة نيويورك عمرها يزيد عن 100 عام

هل شاهدت كامل الفيديو؟ ما رأيك بهذه النتائج؟ هل ترى ان الذكاء الاصطناعي

سيكون مستقبل مونتاج الفيديو وتصحيح الألوان؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات

اسفل المقال، ولا تنسى تقييم الموضوع في الاسفل وذلك لمساعدتنا على تقديم

محتوى افضل، بإمكانك متابعتنا على شبكات التواصل الاجتماعي للإطلاع

على اخر الاخبار المتعلقة في عالم صناعة الافلام والفيديو.

The post بالفيديو | استخدام الذكاء الاصطناعي لتلوين مشاهد لمدينة نيويورك عمرها يزيد عن 100 عام appeared first on Creative School Arabia.المزيد:

خلال 92 عاماً: 3 مواقف هزت حسني مبارك لدرجة البكاء

دول هزمت العامل الزمني وأنشأت مباني ضخمة في أوقات قياسية

بألوان زاهية: العثور على طائر منقرض عمره 46 ألف عام

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي