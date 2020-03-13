بسبب كورونا.. أبل تؤجل إطلاق هاتف "آيفون 9" إلى أجل غير مسمى

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة أبل الأمريكية شركة أبل الأمريكية

كتب - عاصم الأنصاري:

قررت شركة أبل الأمريكية تأجيل حدث إطلاق هاتف "آيفون 9"، والمقرر عقده في شهر مارس الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في كاليفورنيا.

ووفق ما ذكر موقع "Cult of Mac"، قال مصدر إن شركة أبل أصبحت قلقة بشأن تجمع نحو ألف شخص ضمن هذا الحدث، الذي كان مقررًا انعقاده في أواخر شهر مارس الجاري، ضمن مسرح ستيف جوبز في مقر الشركة بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا".

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وعبّر المسؤولون التنفيذيون في أبل، عن بعض القلق بشأن عدم قدرتهم على ضمان التباعد الاجتماعي في حدث عام في مبنى محصور حيث يجلس الناس بجانب بعضهم البعض.

وبحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية"، يأتي قرار الشركة الأمريكية في أعقاب إصدار إدارة الصحة العامة في مقاطعة سانتا كلارا أمرًا بحظر التجمعات التي تضم ألف شخص أو أكثر بين 11 مارس و 1 أبريل، وهناك في الوقت الحاضر 43 حالة إصابة معروفة بفيروس كورونا في مقاطعة سانتا كلارا، مع وفاة واحدة.

وتشير ولاية كاليفورنيا حاليًا إلى 133 حالة مؤكدة وحالتي وفاة، وهناك ما لا يقل عن 900 حالة في الولايات المتحدة بشكل عام، مع ما لا يقل عن 30 حالة وفاة.