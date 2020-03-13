المغرب.. تسجيل سابع إصابة بكورونا

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365أعلن المغرب، الجمعة، تسجيل سابع إصابة بفيروس كورونا لمواطن قادم من إسبانيا، بحسب بيان رسمي.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إنه "تم تسجيل سابع حالة إصابة مؤكدة بكورونا المستجد، عند مواطن (39 عاما)، وصل الدار البيضاء الأربعاء 4 مارس قادما من إسبانيا".

وأوضح البيان أن "المصاب يخضع للحجر الصحي بأحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء".

والأربعاء سجلت المغرب إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات إلى 6، وتم إلغاء جميع "المواسم الدينية"، للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا

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و11 مارس الحالي، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الخميس، أصاب "كورونا" أكثر من 134 ألفا في 125 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.