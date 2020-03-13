ليبيا.. مليشيات حفتر تقصف طرابلس بالصواريخ والمدفعية

إسطنبول / عدنان الحسين / الخليج 365

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الجمعة، إصابة مدنيين اثنين ووقوع أضرار مادية بالعاصمة طرابلس، جراء قصف صاروخي ومدفعي لمليشيات خليفة حفتر.

جاء ذلك في بيان، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، عبر صفحته على "فيسبوك".

وأسفر القصف عن إصابة مدنيين اثنين بجروح، ودمار واسع بممتلكات منطقة سوق الجمعة، التي تم استهدافها بصواريخ غراد، وفقا للبيان.

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والخميس، أعلنت الحكومة مقتل طبيبين وإصابة ثالث ومرافق لهم بجروح خطيرة، إثر استهداف ميلشيات حفتر، سيارتهم بالرصاص بالطريق الساحلي في محيط مدينة القره بوللي (50 كلم شرق طرابلس).

وتتواصل انتهاكات حفتر، لوقف إطلاق النار القائم بمبادرة تركية ـ روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام به.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.