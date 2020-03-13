ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بــ"كورونا" إلى 35

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

أعلنت الحكومة الفلسطينية، الجمعة، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 35.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي عقده أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، إن "وزارة الصحة أفادت بارتفاع أعداد مصابي كورونا إلى 35، بعد تسجيل 4 أصابات جديدة في بيت لحم (جنوب)".

وسجلت السلطة الفلسطينية أولى الإصابات بفيروس كورونا في 5 مارس/آذار الجاري، في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، وتبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

Advertisements

ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الخميس، أصاب "كورونا" أكثر من 134 ألفا في 126 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.