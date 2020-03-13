العراق.. إقليم كردستان يسجل إصابة جديدة بكورونا

العراق/ إبراهيم صالح/ الخليج 365



أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، الجمعة، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 20 في الإقليم، و84 في عموم البلاد.



وقالت الوزارة في بيان مقتضب اطلعت عليه الخليج 365، إنها تأكدت من إصابة جديدة بالفيروس في محافظة أربيل (عاصمة الإقليم)، لرجل يبلغ من العمر 45 عاماً.



وبذلك، يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في الإقليم إلى 20، بينما بلغت الحالات في عموم العراق إلى 84، بينها 8 وفيات، و24 حالة تعافٍ.



وفي 24 فبراير/شباط الماضي، سجل العراق أول إصابة بكورونا، كما حدثت أول وفاة في 4 مارس/آذار الجاري.



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واتخذت السلطات إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس، منها تعليق دوام المدارس والجامعات حتى 21 مارس الجاري، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما.



كما حظرت دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنعت مواطنيها من السفر إليها، وهي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا.



ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الخميس، أصاب "كورونا" أكثر من 134 ألفا في 126 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

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