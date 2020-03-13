"عاصفة التنين" تطال 8 دول وتتسبب في ضحايا وخسائر مادية

إسطنبول/ الخليج 365

-العاصفة تسببت بمقتل طفلة وإصابة أخرى في غزة ومصرع طفل وإصابة 39 في مصر

-الأرصاد الجوية المصرية اعتبرتها أخطر عاصفة تضرب البلاد هذا العام

-في لبنان اقتلعت خيما للمحتجين في صيدا وصور

-الأردن تعلق الدوام في المدارس والجامعات نتيجة الغبار الكثيف

-العراق يحذر السكان من ارتدادات العاصفة

حذر خبراء الطقس والأرصاد الجوية من اشتداد "عاصفة التنين" الرملية المصحوبة برياح شديدة السرعة والتي ضربت 8 دول هي مصر، عمان، سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين، العراق وتركيا.

وأسفرت العاصفة عن مصرع طفلين أحدهما في غزة والثاني بالقاهرة والعديد من الإصابات والخسائر المادية.

- غزة

في قطاع غزة لقيت طفلة مصرعها وأصيبت أخرى، في مخيم البريج (وسط)، بعد سقوط خزان مياه عليهما بفعل الرياح الشديدة الناتجة عن "عاصفة التنين"، وفق مصادر طبية.



وفي تصريحات متفرقة للأناضول، قالت مصادر طبية من مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، أن الطفلة المتوفاة تُسمى "دعاء أبو شمالة"، وتبلغ من العمر 10 سنوات.



وأضافت أن الطفلة دعاء، "وصلت المستشفى بحالةٍ خطيرة جداً، قبل دقائق من وفاتها"، دون تقديم تفاصيل أكثر عن الطفلة المصابة.



-مصر

كما سجلت مصر مصرع طفل وإصابة 39 شخصا في عدة محافظات مصرية، بسبب ما عرف إعلاميا بـ"عاصفة التنين" التى بدأت مع الساعات الأولى الخميس.



ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها "الأهرام" الحكومية و"صدى البلد" الخاصة، أخبارا عن إصابة أشخاص في عدة محافظات جراء موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.



وقالت الأهرام إنه تم إعلان حالة الطوارئ في عدة محافظات، أبرزها الإسكندرية (شمال) والغربية (وسط الدلتا)، وإغلاق جميع الموانئ في مطروح (شمال غرب).



فيما أوضحت صدى البلد أن محافظة قنا (جنوب) شهدت مصرع طفل وإصابة 17 آخرين بسبب الأحوال الجوية.



كما تسببت العاصفة فى انهيار منزلين ومسجد بقرية السلامية في المحافظة، بحسب المصدر ذاته.



ولفتت صدى البلد إلى إصابة 6 أشخاص في سوهاج (وسط) إثر سقوط نخلة عليهم، و16 شخصا في الغربية (وسط الدلتا) جراء انقلاب سيارة أجرة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية مما وصفته بـ"أخطر 3 أيام تمر على مصر هذا العام" في إشارة إلى أيام الخميس، الجمعة (ذروة العاصفة) والسبت، بسبب عاصفة لم تشهد مصر لها مثيل.



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- لبنان



تسببت العاصفة الخميس، بأضرار مادية طالت المزروعات والشوارع في مختلف مناطق لبنان.



وبحسب مراسل الخليج 365، اقتلعت العاصفة الرملية المصحوبة برياح شديدة السرعة، عددا من خيام الحراك في مدينتي صيدا وصور، جنوبي البلاد.



كما أدت العاصفة إلى اقتلاع أشجار معمّرة على جوانب الطرقات في منطقة مرجعيون الجنوبية، وتطاير لاقطات الإرسال وألواح الطاقة الشمسية عن سطوح المنازل.

- الأردن



وبفعل تأثير العاصفة على الأراضي الأردنية، تسبب الغبار الكثيف بإغلاق عدد من الطرق شرق وجنوب المملكة، وتعليق الدوام في عدد من المدارس والجامعات.

وتوقعت وزارة المياه والري، فيضان عدد من مياه السدود في المملكة.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين، إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة في التعامل مع المنخفض الجوي، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول مع بداية تساقط الأمطار.

وأعلنت المديرية في بيان عن حالة الطرق، مشيرة إلى إغلاق بعضها؛ بسبب الغبار الكثيف، وتدني مدى الرؤية.

وقررت وزارة التربية والتعليم تعليق الدوام في مدارس بالمملكة، حفاظا على سلامة الطلبة، بينها دوام الفترة المسائية للطلبة السوريين في مخيم الزعتري.

-العراق

من جانبها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية العراقية، السكان من زيادة سرعة الرياح بشكل كبير وانخفاض الرؤية بعد ظهرالجمعة، ليستمر إلى السبت بفعل منخفض جوي قادم من البحر المتوسط أطلق عليه اسم "عاصفة التنين".



وقالت الهيئة في بيان، إن "المنخفض الجوي العميق القادم من البحر المتوسط يزداد تأثيره بعد ظهر الجمعة ليكون الطقس في أغلب المناطق غائما جزئيا إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة".



ونوهت إلى "حدوث عواصف رعدية في الأقسام الغربية للبلاد مع زيادة في سرعة الرياح بشكل كبير تتراوح بين 50-60 كم/س وتشتد أحياناً أكثر من 70 كم/س ليلاً حيث تسبب تصاعد الغبار وانخفاض في مدى الرؤية 2-4كم".

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