واشنطن/الخليج 365
افتتحت السفارة التركية في واشنطن، الخميس، معرضا للصور الفوتوغرافية التي التقطها مراسلو الخليج 365 في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وجرى تنظيم المعرض في مبنى السفارة التركية، بمشاركة السفير سردار قليج، ونائب وزير النقل والبنية التحتية عمر فاتح صايان، وعدد من مسؤولي السفارة والمواطنين.
وتم عرض نحو 40 صورة فوتوغرافية التقطت خلال الأشهر الأخيرة من مدينة إدلب.
ويستمر المعرض حتى 20 مارس/آذار الحالي.
وأكد الوزير صايان في كلمة له، أن افتتاح المعرض يظهر موقف تركيا من الوضع في إدلب ووقوفها إلى جانب الشعب المظلوم.
بدوره، أشار السفير التركي أن بلاده هي الوحيدة التي دافعت عن المضطهدين في إدلب، لافتا أن افتتاح المعرض هو لنقل المأساة الإنسانية التي تشهدها إدلب للرأي العام الأمريكي.
وفي 5 مارس، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من الـ6 من الشهر نفسه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة التركية بواشنطن تنظم معرضًا للصور حول "إدلب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.