بنوك مركزية عربية تتحوط لمنع انتقال "كورونا" عبر الأوراق النقدية

إسطنبول/ الخليج 365



اتخذت البنوك المركزية في كل من الكويت والسعودية ولبنان، إجراءات احترازية لمنع تحول الأوراق النقدية إلى أداة انتقال لفيروس "كورونا المستجد"، وسط تشديد تدابير الوقاية في مختلف القطاعات.



والخميس، قال بنك الكويت المركزي إنه ينفذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالعملات وتداولها، حتى لا تكون أداة لانتقال العدوى بفيروس كورونا.



وبحسب تغريدة للبنك على صفحته بموقع "تويتر"، فإن "التدابير تشمل تعقيم مستمر للخزنة وأجهزة العد والفرز ومناطق الاستلام والتسليم للحفاظ على سلامة المتعاملين".



وذكر البنك أن الأوراق النقدية الواردة إلى المركزي، "تعزل لمدة 4 أسابيع على الأقل، لضمان خلوها من الفيروسات، وبعد انقضاء الفترة يتم ضخها من جديد".



Advertisements

كما أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي)، الخميس، عزل جميع العملات المحلية الواردة لفروع المؤسسة، من خارج المملكة عن طريق البنوك وشركات نقل الأموال، كإجراء وقائي واحترازي.



ووفق ما نشرته صحيفة سبق السعودية أمس، فقد دعت المؤسسة إلى اتباع تدابير النظافة الشخصية في التعامل مع جميع العناصر باختلاف أنواعها.



وأمس، قال مصرف لبنان المركزي في بيان، إن "التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية، أورد أن الأوراق النقدية لا تشكل في حد ذاتها خطر انتقال العدوى، بل تعتبر كأي شيء يمكن لمسه خلال النهار وبالتالي يفضل اتخاذ التدابير الوقائية".



وذكر المصرف أنه يأخذ جميع التدابير الاحترازية في ما خص الأوراق النقدية المودعة لديه، وذلك للتخفيف من انتشار العدوى.



ووفق بيانات رسمية، بلغ إجمالي وفيات كورونا حول العالم نحو 4 آلاف ، إضافة إلى 134.8 ألف إصابة، و70.3 ألف حالة شفاء.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.