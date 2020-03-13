تشيلسي يعلن إصابة لاعبه بكورونا

صحيفة الخليج الالكترونية

قال نادي تشيلسي الإنجليزي، إن لاعبه كالوم هودسون-أودوي أصيب بفيروس كورونا وإن جميع لاعبي الفريق الأول والطاقم التدريبي سيخضعون للعزل الذاتي.

وتأتي إصابة اللاعب البالغ عمره 19 عاما لتحيط الشكوك بمواجهة أستون فيلا في الدوري، غدا السبت، فيما تأجلت مباراة آرسنال ضد برايتون آند هوف ألبيون بعد إصابة المدرب ميكيل آرتيتا بفيروس كورونا.

ودعت رابطة الدوري الممتاز إلى اجتماع طارئ اليوم الجمعة.

وقال تشيلسي في بيان “كالوم ظهرت عليه أعراض تشبه نزلة البرد صباح الإثنين ولم يحضر إلى تدريبات الفريق منذ ذلك الحين كإجراء وقائي”.

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وأضاف “جاءت عينة الكشف (مساء الخميس) إيجابية وسيخضع للعزل الذاتي. رغم إصابته بالفيروس فكالوم بحالة جيدة ويتطلع للعودة إلى التدريبات في أسرع وقت ممكن”.

وأشار تشيلسي إلى أنه يتوقع عودة العاملين الذي لم يختلطوا بهودسون-أودوي للعمل قريبا.

وأضاف في بيانه “في الوقت الحالي فمبنى الفريق الأول وهو واحد من عدة مبان في مركز التدريب سيظل مغلقا. منشآتنا التدريبية الأخرى وستامفورد بريدج وغيرها من المنشآت تعمل بشكل طبيعي”.

وتأجلت مباراة آرسنال ضد سيتي يوم الأربعاء بعد إعلان إيفانجيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس، الذي واجه آرسنال في الدوري الأوروبي، إصابته بفيروس كورونا.

وطالب بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، الذي يخضع 3 من لاعبيه للعزل الذاتي بسبب أعراض تشبه فيروس كورونا، بإيقاف الموسم.