إصابة مدرب أرسنال بفيروس كورونا

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي رسمياً إصابة مدرب الفريق مايكل أرتيتا بفيروس كورونا الجديد.

وأكد الفريق الإنجليزي أن نتائج الفحوصات الخاصة بالمدرب جاءت إيجابية اليوم لذلك سيلزم المنزل، وسيتم عزله هو وكل من تعامل معه للتأكد من سلامة الجميع وأفراد الأسرة.

وقال النادي في بيان رسمي كل اللاعبيين سيتم وضعه في عزل ذاتي كنوع من الحيطة والحذر من أجل الاطمئنان على سلامة الجميع.