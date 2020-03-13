الطقس السئ يفضح مسؤولي "دريم" بمصر.. وسكان الكمبوند: "مفيش خدمات وهنرفع دعاوي قضائية"

تتواصل معاناة سكان كمبوند دريم بمصر، جراء التعامل السئ من قبل الإدارة مع الأزمات التي طرأت داخل الكمبوند مؤخرًا والتي اتضحت جليًا في سوء حالة الطقس وذلك على الرغم الرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية قبل الأزمة بما يقرب من أسبوع، ونجاح الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمة، إلا أن مسؤولو "دريم" كان لهم رأي أخر.

فعندما تسير داخل الكمبوند، تجد إهمال شديد وتدني الخدمات المقدمة للمواطنين، وسط حالة من الاستياء والغضب بين سكان الكمبوند، فضلًا عن الفشل الذريع في إدارة أزمة سوء حالة الطقس.

"حاولنا التواصل مع أي مسؤول داخل الكمبوند، الرقم المخصص للشكاوى لم يرد أحد عليه، تدني الخدمات، مفيش حد من الإدارة بيسأل فينا، بندفع فلوس صيانة كثيرة كل فترة"، هكذا قال عدد من سكان "دريم" في شكواهم، مطالبين بسرعة تغيير الإدارة الحالية، التي تثبت يومًا بعد يوم أنها فشلت ولم تفلح في احتواء الأزمة وإدارة الموقف الحالي.

Advertisements

وقال اتحاد ملاك "دريم"، في تصريحات لهم، إنهم سيتقدمون بدعاوى قضائية للنائب العام ضد رجل الأعمال أحمد بهجت، نتيجة سوء الخدمات المقدمة، وعلى الرغم من تحصيل أموال من سكان الكمبوند بشكل دوري مخصصة لأعمال الصيانة كل فترة، إلا أن الإدارة فشلت في إدارة أزمة سوء الأحوال الجوية، وعدم جاهزيتهم من الأساس إلى الأزمة التي حذرت الحكومة وهيئة الأرصاد الجوية، أكثر من مرة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأكد اتحاد الملاك، أن مجموعة شركات أحمد بهجت، أطلقت مشروعا جديدًا خلف أحد الفنادق الشهيرة، مؤكدين أن المبيعات ضعيفة وسيئة جدًا، نتيجة سوء الإدارة المسؤولة عن "دريم".

وتلقت صحيفة "الفجر" المصرية العديد من الشكاوي والتي انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتأكدت من صحة تلك الشكاوي عبر إرسال "محرر" إلى الكمبوند، كما تأكد من صحة الشكاوى المقدمة، فضلًا عن سوء الخدمات التي يتلقونها رغم دفعهم أموال لإجراء أعمال الصيانة وجاهزيتهم لأي كوارث طبيعية قد تحدث في أي وقت، إلا أن الإدارة فشلت في إدارة الأزمة الحالية، فضلًا عن فشلها في إدارة كافة الأزمات داخل الكمبوند – بحسب ما قال السكان-.

Advertisements