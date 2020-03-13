محمد صلاح سفيرًا لعلامة أوبو التجارية في الشرق الأوسط

دبي - بواسطة محمد فارس © محمد صلاح محمد صلاح

كتب - عاصم الأنصاري:

اختارت شركة أوبو الصينية نجم الكرة المصري، والمحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، سفيرًا لعلامتها التجارية، وذلك بمناسبة إطلاق أحدث هواتفها "رينو3 برو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعتزم أوبو عقد حدث إطلاق هاتف "رينو3 برو" الذي يمتاز بكاميرته الأمامية التي تبلغ دقتها "44 ميجابكسل" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في 18 مارس الجاري.

كما تعلن خلال الحدث أيضًا عن تعاونها مع محمد صلاح.

ووفق ما ذكرت "البوابة العربية للأخبار التقنية"، قال رئيس شركة أوبو للشرق الأوسط، إيثان شو: "إن المهارات الاحترافية الهائلة التي يتمتع بها محمد صلاح يمكن مقارنتها بقدرات التصوير التي لا تشوبها شائبة لسلسلة رينو3 المقبلة".