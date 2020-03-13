استفحال الإصابات والوفيات ينقل «كورونا» من الوباء إلى الجائحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في وقت انخفضت الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» في الصين وكوريا الجنوبية، حذرت منظمة الصحة العالمية، من تحول انتشار الوباء إلى مرحلة «الجائحة»؛ نظراً لتزايد أعداد المصابين بالعدوى في قرابة المئة دولة، غير الصين، في الوقت الذي تواصل فيه المختبرات الطبية في شتى الدول البحث عن علاج لهذا الفيروس المزعج.

ويتم الإعلان عن تحول مرض ما من وبائي «epidemic» إلى مرحلة «جائحي» panademic؛ عندما ينتشر عبر الحدود الدولية، ويصيب أعداداً كبيرة من الأشخاص؛ بسبب طبيعته السريعة المعدية. ويمكن أن ينتشر من منطقة صغيرة إلى مناطق جغرافية كبيرة تغطي قارات متعددة، أو العالم بأسره.

ووفقاً ل«الصحة العالمية»، يُعد المرض «جائحاً» أيضاً؛ عندما يكون جديداً بالنسبة للجهاز المناعي للإنسان.

وفي مثل هذه الحالات، لا يمتلك الجهاز المناعي أجساماً مضادة محددة تكون مطلوبة لمحاربة تلك الكائنات الحية الدقيقة الجديدة.

ونتيجة لذلك، يصاب الشخص بمجرد اتصاله بالعوامل المسببة للمرض. أيضاً، وبسبب الطبيعة المعدية للمرض، تنتشر العدوى إلى الأفراد الآخرين بوتيرة سريعة، وعادة من خلال سوائل الجسم الملوثة للشخص المصاب التي تنتقل في شكل قطرات، أو رذاذ؛ نتيجة للسعال، أو الدم، أو المخاط، أو اللعاب.

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ولكن لا يمكن إدراج كل الأمراض المنتشرة عبر الدول تحت مسمى «جوائح». ولكي يصبح المرض جائحاً، يجب أن يكون معدياً، فعلى سبيل المثال، يعد السرطان مرضاً عالمياً، ويمكن أن يصيب أي شخص؛ لكنه في الوقت نفسه لا يدرج تحت مسمى «الجوائح»؛ لأنه غير معدٍ. ومن ناحية أخرى، يُطلق على «الإيبولا» مسمى «وبائي»؛ لأنه يمكن أن ينتشر من شخص لآخر بسرعة؛ بسبب طبيعته المعدية؛ لكن في مناطق جغرافية محددة.

وتم اعتبار فيروس كورونا المستجد مرضاً وبائياً؛ لكنه في المرحلة الحالية يعد ك«جائحة». ويعد الفارق بين «الوباء» و«الجائحة» هو أن المرض المستوطن واسع الانتشار والمستقر؛ ومن حيث معرفة عدد الأفراد، الذين يمرضون بسببه يدرج ك«وباء» وليس «جائحة». وعليه فإنه يتم استبعاد الأمراض الموسمية؛ مثل: نزلات البرد المتكررة من مسمى «جائحة الإنفلونزا».

ومع وتيرة ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا يوماً بعد يوم، لم يكتشف العلماء أي علاج محدد لهذا النوع الجديد من الفيروس القاتل في عدد غير قليل من الحالات. إن فيروس «كورونا»، على سبيل المثال، هو عبارة عن مجموعة من الفيروسات تعتمد على الحيوانات، وتتحور في أشكالها الفتاكة، وعندما تنتقل إلى البشر، تصيبهم، وتنتشر إلى الآخرين؛ بسبب طبيعتها شديدة العدوى.

ووفقًا ل«الصحة العالمية»، يصبح «كوفيد 19» قريباً «جائحة»، إذا واصل عدد الإصابات في العالم الارتفاع من دون انخفاض، والانتشار من دون توقف في مناطق جديدة، ودول، وقارات. ومع معدل العدوى السريع يمكن أن يتضاعف عدد المصابين خلال فترة وجيزة إلى 300 ألف، مصاب ثم 900 ألف مصاب، ثم 2.7 مليون مصاب، ثم 8.1 مليون وهكذا في وتيرة متصاعدة.

ومن أشهر الجوائح في القرن العشرين فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) المسؤول عن نحو 25 مليون حالة وفاة، و65 مليون حالة إصابة في جميع أنحاء العالم، وإنفلونزا هونج كونج في عام 1968، التي تسببت بنحو 25 إلى 50 مليون حالة إصابة في جميع أنحاء العالم. كما تسببت الإنفلونزا الروسية في 1957 في شرق آسيا بمليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم.

(وكالات)