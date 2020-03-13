شكرا لقرائتكم خبر عن «عاصفة القرن» تغرق مصر وتخلّف قتلى وعشرات المصابين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حولت عاصفة «التنين» التي ضربت مصر، أمس الخميس، نهار القاهرة، إلى ليل، بعدما حجبت الأمطار الغزيرة، والسحب الكثيفة أشعة الشمس، عن عدد من مناطقها، مسببة خسائر كبيرة، لقي خلالها 9 أشخاص حتفهم، وأصيب أكثر من 50 آخرين، وغرقت مناطق وطرق، بعدما اجتاحت الأمطار 20 محافظة، مسببة اضطرابات في حركة النقل، والمترو، وعدد من الموانئ، أعلنت على إثرها حالة الطوارئ الخدمية في أنحاء البلاد.

واجتاحت العاصفة القوية المحافظات المصرية، نتيجة تعرض البلاد لمنخفض جوي من جراء تلاقي رياح ساخنة قادمة من ليبيا، مع رياح باردة من أوروبا، ولم تشهد مصر طقساً في مثل هذه القسوة منذ العام 1994، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

وظهرت سماء عدد من مناطق القاهرة مظلمة، ظهر أمس، وتحديداً في مناطق القاهرة الجديدة والشروق. وضربت أمطار رعدية وسيول مختلف المحافظات، ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية، في حين أغلقت السلطات المدارس والمؤسسات الحكومية، وأحد المطارات والخط الأول من مترو الأنفاق، وفقاً لمسؤولين. وأعلنت السلطات، حالة الطوارئ بجميع الجهات الخدمية في المحافظات بسبب الأمطار. ودعت الحكومة المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

وأشارت تقارير إلى أنه من بين المحافظات التي تعرضت للأمطار القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية، جنوب وشمال سيناء، دمياط، الدقهلية، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، البحر الأحمر، والوادي الجديد.

وقال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، إن موجة الطقس التي تشهدها مصر تسببت في غلق طرق رئيسية عدة، وانهيار منازل، في عدد من محافظات عدة. ولقيت طفلة حتفها إثر سقوط شجرة عليها. وتعرض فني للصعق بالكهرباء، خلال إصلاحه عمود إنارة عقب انقطاع التيار الكهربائي جراء الأمطار، وانهار 29 برجاً كهربائياً في محافظة الوادي الجديد. وغرق عدد من شوارع أحياء الإسكندرية الساحلية، خاصة في المناطق الشعبية التي تعاني مشاكل في شبكة الصرف.

وقالت وسائل الإعلام إن سائقاً ومساعده لقيا مصرعهما في تصادم بين شاحنتين بطريق «أسيوط- القاهرة الصحراوي الشرقي» بسبب سوء الأحوال الجوية.

ولقي سائق آخر مصرعه، جراء انقلاب سيارته في أحد الترع بمحافظة قنا، بسبب الرياح الشديدة..

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وفي محافظة سوهاج (جنوب)، انهار سور على عامل، ما أسفر عن وفاته متآثراً بإصابته.

ولقي 4 أشخاص، مصرعهم صعقاً، أحدهم أثناء إصلاح أعطال كهربائية بمحافظة الوادي الجديد غرب البلاد،

وفي محافظة قنا، أصيب خمسة من أفراد أسرة بعد سقوط شجرة على منزلهم، وانهارت 5 منازل، وسقط 16 عمود كهرباء، ومئذنتان بسبب الطقس السيّئ. وشهدت محافظات أخرى مقتل وإصابة أشخاص في حوادث مشابهة.

ووقع تصادم بين ركاب قطارين قادمين من جنوب مصر باتجاه القاهرة بين محطتي إمبابة ورمسيس، أسفر عن إصابة 13 شخصاً.

وأصيب خمسة أشخاص، بعد سقوط شجرة على سيارة يستقلونها في محافظة سوهاج.

وأغلقت السلطات، مطار الأقصر الدولي، إضافة إلى ميناء الإسكندرية، وميناء شرم الشيخ على البحر الأحمر، وعلقت خدمات البواخر النيلية بين مدينتي الأقصر وأسوان. وأفادت شركة مترو الأنفاق، في بيان، بتوقف حركة القطارات بالخط الأول نظراً للأحوال الجوية.

وأعلنت هيئة السكك الحديد إيقاف الرحلات على الخطوط، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على أرواح الركاب.

وقررت السلطات تخفيض منسوب المياه في الترع والمصارف إلى أقصى درجة؛ لاستيعاب مياه الأمطار، إضافة لمراقبة وتأمين مدن وقرى محافظات الصعيد. وكانت الحكومة المصرية أعلنت، الثلاثاء الماضي، تعليق الدراسة، ومنحت إجازة رسمية للمؤسسات الحكومة والقطاع الخاص، بعدما حذرت هيئة الأرصاد من أمطار غزيرة وسيول بأرجاء البلاد، بداية من أمس الخميس وحتى غد السبت. ( وكالات)