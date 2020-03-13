الجيش الليبي يدمر رادارات ومحطات صواريخ تركية شرقي مصراتة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن وحداته دمرت محطات صواريخ، ورادارات نصبها الجيش التركي شرقي مدينة مصراتة، فيما أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن حكومة «الوفاق» تقوم بتسخير إيرادات النفط لجلب المرتزقة، وشراء الأسلحة، وتمويل الميليشيات.

وذكرت إدارة الاستطلاع وإدارة الاستخبارات العسكرية في الجيش الوطني الليبي، أن ذلك جاء بعد رصد أن الجيش التركي «قام بتركيب تقنيات عسكرية، مثل رادارات ومحطات صواريخ للدفاع الجوي ومدفعية ميدان موجهة، ومدرعات مختلفة الأنواع».

وأشارت الإدارة إلى أنه «تم تحويل هذه المعلومات الدقيقة إلى غرفة العمليات العسكرية المختصة التي بدورها ضمت هذه الأهداف لبنك الأهداف، ونظراً لطبيعة هذه الأهداف وخطورتها أصدرت أمراً بتدميرها باستخدام القوات الجوية، وسلاح المدفعية، ونفذت هذه الأسلحة الأوامر وقامت بتدمير جميع الأهداف المنتخبة».

وأكدت الإدارة الليبية المذكورة، أنه تم خلال القصف تدمير محطتي رادار تركية في القاعدة الجوية بمصراتة، وتدمير بطارية مدفعية صاروخية عيار 107 مم في بوابة الستين، قرب بوقرين. ونجم عن القصف كذلك، تدمير منظومة دفاع صاروخي تركية من نوع «ارليكون» في الكلية الجوية بمصراتة. وأسفر القصف الجوي والمدفعي للجيش الوطني الليبي عن تدمير كامل مجموعة أهداف مختلفة تضم عربات مسلحة، وأفراداً، وتدمير مستودع ذخيرة في أبوقرين بالكامل.

من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش، اللواء أحمد المسماري، أن قوات الجيش قادرة على الدخول إلى قلب طرابلس، وتحريرها. وأضاف المسماري، في تصريحات صحفية، أمس الخميس «الجيش أسقط عدداً كبيراً من الطائرات التركية المسيرة في محاور طرابلس منذ الرابع من إبريل/ نيسان 2019، وأثبتت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي سيطرتها الكاملة على منطقة الحظر الجوي».

Advertisements

وتابع: «قادرون على إسقاط أي طائرة، على أي ارتفاع، فالطائرات التركية المسيرة بدائية للغاية مقارنة بطائرات أخرى، ولدينا القدرة الكاملة على إسقاط أي طائرة».

وأردف: «ما تريده تركيا في ليبيا هو جزء لما تريده من المنطقة بالكامل، ويسعى أردوغان لإحياء الإمبراطورية العثمانية، واستعادة السيطرة على البلدان التي كانت تحت حكم الدولة العثمانية، فهو يريد السيطرة على ليبيا التي تنتج مليوني برميل من النفط يومياً، وكميات ضخمة من الغاز، إضافة إلى أن تمكنه من السيطرة على ليبيا، يمكنه من مساومة الاتحاد الأوروبي، وتستخدم تركيا شركة سادات التركية لترسيخ وجودها في ليبيا».

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أن الجيش الليبي، هو قوات نظامية تعمل وفق النظم العسكرية المعتمدة في مختلف دول العالم، مشيراً إلى أنه من الخطأ مقارنتها بميليشيات وعصابات حكومة «الوفاق» غير المعتمدة من مجلس النواب.

وخلال لقائه مع وفد من مركز الحوار الإنساني بجنيف، شدد صالح على ضرورة الوقوف أمام تسخير إيرادات النفط، من قبل مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، لجلب المرتزقة وشراء الأسلحة وتمويل الميليشيات.

وأوضح رئيس البرلمان الليبي، في بيان، أمس الخميس، أن هناك ثوابت وطنية في الدولة الليبية، ينبغي على البعثة الأممية تفهمها، والعمل بها، لضمان الوصول إلى اتفاق ينهى الأزمة في ليبيا. وأوضح أن أهم هذه الثوابت، هو أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد الممثل لإرادة الشعب الليبي، وهو من يختار ممثليه في أي حوار سياسي، مشدداً على أنه لا يجب فرض سلطة على الشعب الليبي من خارج البلاد.

(وكالات)