خالد بن محمد: الحكومة الرقمية نقلة نوعية في الخدمات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، جانباً من الاجتماع الأول للجنة العليا للحكومة الرقمية في الإمارة، التي تم تشكيلها بناء على قرار اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بهدف تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي.

استعرض الاجتماع، استراتيجية التحول الرقمي في أبوظبي، الهادفة إلى توظيف التقنيات الحديثة في مختلف المجالات، كما جرى استعراض عدد من المشاريع والمبادرات الرقمية ذات الصلة.

وبارك سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إطلاق مبادرة «الشهر الرقمي» التي تهدف إلى تعزيز المنظومة الرقمية الحكومية، وإبراز الدور الذي تلعبه الحلول والخدمات الرقمية في تحقيق أهداف المجتمع الرقمي في الإمارة.

وأكد سموّه أنه بحلول نهاية العام 2020، ستكون أبوظبي قد حققت نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي، ما يعزز مكانتها مركزاً ريادياً للحلول الرقمية في المنطقة والعالم.

وقال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد إن إمارة أبوظبي تخطو قدماً نحو تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة الارتقاء بمنظومة الحكومة الرقمية وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، وذلك من خلال توحيد وتكاتف الجهود بما يعزز التكامل الرقمي الحكومي في إمارة أبوظبي.

وأشار سموّه إلى أن إمارة أبوظبي حققت خلال الأعوام الماضية قفزات نوعية في مجال التحول الرقمي والحلول الرقمية المبتكرة وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع، مشيراً إلى أهمية التحديث المستمر للحلول التقنية تماشياً مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، والعمل على مواكبة أحدث مظاهر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ودورها في زيادة الكفاءة والفاعلية.

وتوفر حكومة أبوظبي أكثر من 1000 خدمة حكومية عبر القنوات الرقمية، فيما تم إنجاز أكثر من 8 ملايين معاملة رقمياً العام الماضي، وفرّت أكثر من 300 ألف يوم عمل على موظفي الحكومة، إضافة إلى أكثر من 16 مليون زيارة لمراكز الخدمة على المتعاملين.

وكانت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أصدرت قراراً بتشكيل اللجنة العليا للحكومة الرقمية، برئاسة علي راشد قناص الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي، وعضوية وكلاء دوائر المالية، والإسناد الحكومي، والطاقة، والصحة، والتعليم والمعرفة، والثقافة والسياحة، والبلديات والنقل، وتنمية المجتمع، والتنمية الاقتصادية، والمدير العام للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والمدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية (عضواً ومقرراً).

وتتولى اللجنة تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، لتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتبني أحدث التقنيات لتحقيق الريادة بالمنظومة الرقمية الحكومية، وتوفير تجربة استثنائية للمتعاملين عبر منصات الخدمات الرقمية.

وأكد محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، نجاح الدائرة في تحقيق التحول الرقمي لكل خدماتها بنسبة 100%، لتستهدف كل المتعاملين من رجال الأعمال والمستثمرين والمستهلكين وشركات الموردين والموظفين.

وقال رئيس الدائرة بمناسبة إطلاق المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي حملة «الشهر الرقمي»، إن الدائرة سجلت معدلات مرتفعة خلال العام الماضي لحركات المعاملات التي تم تسجيلها رقمياً عبر الموقع الإلكتروني للدائرة وقنواتها الرقمية، التي استهدفت في مجملها حركة معاملات التراخيص التجارية والصناعية، وبلغت خلال الفترة من بداية العام 2019 حتى شهر فبراير/‏‏‏ شباط الماضي 119 ألفاً و528 معاملة.

وأوضح أن الحملة الترويجية لخدمات دائرة التنمية الاقتصادية ضمن «الشهر الرقمي» تهدف إلى تعريف المتعاملين وشركاء الدائرة بأهمية استخدام الخدمات الرقمية التي توفرها عبر قنواتها، كالموقع الإلكتروني، وكذلك عبر موقع «تم»، ما يوفر عليهم الوقت والجهد من دون الحاجة إلى مراجعة مركز المتعاملين لإنجاز المعاملات.

وحث محمد الشرفاء كل المتعاملين أصحاب العلاقة بخدمات الدائرة إلى الاستفادة من المبادرات والخدمات الرقمية التي يتم تقديمها، الأمر الذي يترجم توجهات حكومة أبوظبي في تحقيق التحول الرقمي لكل الخدمات الحكومية.

وأفاد بأن الدائرة تعمل بشكل مستمر على تفعيل وتطوير نظام الخدمات الرقمية وابتكار مبادرات إلكترونية جديدة لتقديم الخدمات بطريقة سهلة من خلال الوسائل التقنية والتكنولوجية، حيث تأتي في هذا السياق الرخصة الفورية التي يتم الحصول عليها إلكترونياً في غضون 4 دقائق.