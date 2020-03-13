وزيران أردنيان في مشهد تمثيلي للوقاية من «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان: ”الخليج 365”:

ظهر وزيرا الصحة سعد جابر، والأوقاف محمد الخلايلة، الأردنيان، في مشهد تمثيلي للوقاية من فيروس «كورونا» بُث، أمس الخميس، عبر منصات وصفحات إلكترونية حكومية.

ويلتقي جابر، والخلايلة في المشهد عند مدخل رئاسة الوزراء، ويتبادلان التحية من دون مصافحة باليدين، مؤكدين ضرورة اتخاذ الإجراء ذاته في المجتمع. وتحدث جابر عن زيارته لمناسبات لمسَ فيها تراجع التقبيل، مؤكداً إسهام ذلك في تخفيف انتشار الفيروس، مع ضرورة الابتعاد عن المصافحة كذلك.

وحث وزير الصحة على رفع اليد اليمنى، ووضعها على الطرف الأيسر جهة منطقة القلب في إشارة إلى «السلام عن بعد».