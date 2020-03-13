السلام الحَذِر في أفغانستان

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بْراد غلوسرمان *

تاريخ طالبان في انتهاكات حقوق الإنسان، يوضح ما سيحدث إذا كانت يدها مطْلقة في فرض نظامها الاجتماعي والسياسي المفضل.

وقّعت الولايات المتحدة وطالبان في الآونة الأخيرة، اتفاق سلام يمكن أن يُنهي الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان بعد 18 عاماً من الحرب. والآمال كبيرة في أن يتبع ذلك استتبابُ السلام، ولكن الحذر، إن لم يكن التشكك الصريح، واردٌ. فالولايات المتحدة، وحلفاؤها وشركاؤها، بما في ذلك الشعب الأفغاني، أرهقهم الصراع، ولكن استخدام هذا الاتفاق لترك أفغانستان تواجه مصيرها - بصرف النظر عن الوضع على الأرض - سيكون خطأ فادحاً.

ويدعو الاتفاق إلى الانسحاب التام لجميع القوات الأمريكية من أفغانستان في غضون 14 شهراً.

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أولاً، مع ذلك، تخفيض جزئي لعدد الجنود في البلاد الذي يساوي 13 ألفاً تقريباً، إلى 8600 خلال 135 يوماً؛ وسيُجري حلفاء الولايات المتحدة تخفيضات متناسبة في قواتهم المنشورة؛ كما وعدت الولايات المتحدة بالعمل على إزالة أسماء أعضاء من طالبان من قوائم العقوبات، وتطوير تعاون اقتصادي وإعادة الإعمار مع الحكومة الأفغانية التي تنبثق عن الاتفاق.

وتعهّدت طالبان بدورها، بعدم تمويل، أو تدريب الإرهابيين (من تنظيمي القاعدة وداعش)، أو السماح لهم باستخدام أفغانستان لمهاجمة الولايات المتحدة، أو حلفائها، وهم مجموعة تشمل الحكومة في كابول.

وهنالك أسباب وجيهة لتوخي الحذر بشأن نجاح الاتفاق. أولاً، أنّ الحكومة الأفغانية لم تكن طرفاً في المفاوضات. فقد رفضت طالبان التحدث مع أي حكومة في كابول، واشتكى المسؤولون الأفغان من أن مصالحهم لم تكن ممثلة بشكل مناسب في المناقشات بين الولايات المتحدة وطالبان. وأظهر الرئيس الأفغاني «أشرف غني» إمكانية أن يكون مُفسِداً للاتفاق عندما أعلن يوم الأحد، 1/3، أنه لن يطلق سراح السجناء من طالبان قبل بدء محادثات تقاسُم السلطة.

ثانياً، هنالك شكوك بشأن قدرة طالبان على / أو رغبتها في الحفاظ على وقف إطلاق النار الذي جعل التوقيعَ ممكناً. فهنالك أجزاء من البلاد لا تخضع لا لسيطرة حكومة كابول، ولا لطالبان. وقال الناطقون باسم طالبان: إن التزام الجماعة بالحدّ من العنف قد «انتهى»، وأقرّوا بأن التعهد بعدم استخدام الأراضي الأفغانية لمهاجمة الولايات المتحدة أو شركائها - وهو الشغل الشاغل لترامب - لا ينطبق إلّا على الأراضي التي تسيطر عليها طالبان.

وأخيراً، فإن القضية الكبرى هي الثقة. يعتقد كثيرون بأن طالبان سوف توقّع أيّ وثيقة تُلزم الولايات المتحدة بالانسحاب، وسوف تتخلى عن شروط تلك الوثيقة فورَ ذهاب تلك القوات. ويُصرّ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبِر على أن الاتفاق «قائم على شروط»، وأن الانسحاب الأمريكي لن يَحدُث إلاّ إذا احترمت طالبان شروطه. ومما يثير القلق، عدم وجود آلية لمراقبة الامتثال للاتفاق أو التحقق منه. وكان المسؤولون الأمريكيون قد قالوا: إن أي اتفاق سوف يسمح للقوات الخاصة الأمريكية بالبقاء في البلاد للقيام بجهود مكافحة الإرهاب، ولكن لم يرِدْ ذكرٌ لمثل هذه القوة المتبقية في النصّ الذي صدَرَ في نهاية الأسبوع الماضي.

وبالنظر إلى تعهّد الرئيس ترامب في حملته الانتخابية عام 2016، والذي جدّده بعد ذلك، بوقف «الحروب التي لا تنتهي»، ثمّة قلقٌ من أن الرئيس يُرحّب بأيّ اتفاق يسمح له بأن يعلن النّصر، ويسحب القوات. وممّا يغذي هذا القلق، تصريحه الذي وصف فيه الاتفاق بأنه «مسار قويٌّ إلى الإمام لإنهاء الحرب في أفغانستان، وإعادة قواتنا إلى الوطن». وأضاف أن «الأمر في نهاية المطاف، يتوقف على شعب أفغانستان، لكي يصنع مستقبله»، وتلك حقيقة بديهية، ولكنها أيضاً إشارة إلى أن حدوث انهيار في المحادثات الأفغانية الداخلية سوف يعُتبَر افتقاراً للإرادة من جانب الطرف الأفغاني، ويعطي المصداقية لرغبة ترامب في الانسحاب بغضّ النظر عمّا يَحدُث.

لقد استثمرت الولايات المتحدة وشركاؤها الكثير في أفغانستان، أكثر من أن تنسحب من دون ضمان مستقبل مستقر ومسالم للبلاد. وتاريخ طالبان في انتهاكات حقوق الإنسان، يوضح ما سيحدث إذا كانت يدها مطْلقة في فرض نظامها الاجتماعي والسياسي المفضل. كما أظهرت الجماعة استعداداً لتقول كل ما يلزم قوله لكسب موافقة شركائها التفاوضيّين، ثم تتجاهل تلك الوعود عندما يكون ذلك ملائماً. ولا يمكن أن يحدث ذلك هذه المرة. وكما قال إسبر في نهاية الأسبوع الماضي: يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لإلغاء الاتفاق إذا لم يُحترَم من قِبل جميع الأطراف.

* نائب مدير «مركز استراتيجيات وضع القواعد» بجامعة تاماة (اليابانية)، وأستاذ زائر فيه- موقع: «جابان تايمز»