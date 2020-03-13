شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الأردن يفتتح مدينة محمد بن زايد التدريبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، نيابة عن الملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن «مدينة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التدريبية» في محافظة الزرقاء، التابعة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.
حضر الافتتاح، أحمد البلوشي، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والعقيد الركن الطيار مبارك المنصوري، الملحق العسكري، وﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺤﻨﻴﻄﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ كبار ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.
تهدف المدينة التدريبية - التي أنشئت بتمويل من دولة الإمارات، إلى تجميع مدارس التدريب في القوات المسلحة الأردنية، لتسهيل تنفيذ المتطلبات التدريبية والإدارية المنوطة بها، حيث تعدّ المدينة أنموذجاً في المنطقة.
وأعرب ولي عهد الأردن، عن شكره لدولة الإمارات، لتمويلها إنشاء المدينة، في إطار التعاون الثنائي الذي يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين. لافتاً إلى أن هذا التعاون نهج ثابت ينطلق من عمق العلاقة التاريخية التي رسختها قيادتا البلدين.
وأكد حرص ملك الأردن، على توفير جميع متطلبات التطوير للقوات المسلحة، بما يمكنها من القيام بالمهام والواجبات المنوطة بها بكفاءة عالية واقتدار.
وجال في مرافق المدينة وأقسامها التي تضمّ مدرسة سلاح الهندسة الملكي، ومعهد الإدارة والتدريب اللوجستي، ومدرسة تدريب ضباط الصف.
وأنشئت المدينة التدريبية، وفقاً لأحدث الأسس والمعايير الهندسية، إذ سيفتتح في المرحلة القادمة، عدد من المدارس فيها، وتشمل الدروع الملكية، والشهيد الملك عبدالله بن الحسين للمشاة، وسلاح المدفعية الملكي، ومعهد اللغات.
(وام)
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