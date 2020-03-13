شكرا لقرائتكم خبر عن لودريان: لجنة وزارية جزائرية فرنسية رفيعة المستوى فى يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسى يوم الخميس بالجزائر العاصمة عن عقد لجنة وزارية مشتركة جزائرية فرنسية رفيعة المستوى فى شهر يوليو المقبل.

وقال لودريان للصحفيين عقب استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون له مساء اليوم "تطرقنا إلى كافة مسائل الشراكة سواء كانت تلك المتعلقة بالذاكرة أو بالمواعيد القادمة بما أننا سنعقد مطلع شهر يوليو القادم مع الوزيرين الأولين للبلدين لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى ستسمح بتقييم مجمل شراكاتنا كما ستعكف على المسائل الثقافية والجامعية والتدريب والشباب".

وأشار إلى أنه عقد اليوم عدة اجتماعات مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم شملت عدة مواضيع شراكة بين الجزائر وفرنسا، مؤكدا أن زيارته للجزائر كانت خطوة في هذه الديناميكية الجديدة بين البلدين وهي خطوة تجعل العلاقات الثنائية شراكة مميزة.

وقال "عقدنا اجتماعا حول كافة الرهانات الاقتصادية، معتبرا أن الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا اصبحت تشهد انتعاشا، خاصة وأن مخطط عمل الحكومة الجزائرية يسمح بآفاق جديدة و علاقة جد إيجابية في المجال الاقتصادي بين البلدين.

وحول القضايا الدولية، خاصة الأوضاع في ليبيا والساحل، أشار لورديان إلى أن الجزائر وفرنسا "تواصلان العمل سويا وأن مواقفهما متقاربة وتسعيان إلى استتباب السلم في هذه المناطق.

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