كورونا.. المصارف اللبنانية بين تعطيل ونفي

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

قرر اتحاد موظفي المصارف اللبنانية، الخميس، تعطيل مرافقه السبت، لإجراء تعقيم للمصارف واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الموظفين.

وبحسب بيان الاتحاد الذي وصل للأناضول نسخة منه، "أتى هذا القرار بعد الاجتماع مع مجلس مندوبي المصارف".

ولفت البيان، إلى أنه "سيتم الاجتماع مع اللجنة الاجتماعية في جمعية المصارف، الثلاثاء، للتشاور في الوضع العام".

ونفى مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، في بيان وصل للأناضول نسخة منه بعد اجتماعه مع الاتحاد، أن يكون دعا إلى وقف العمل في المصارف وفروعها السبت.

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وطالب المجلس من كل المصارف الأعضاء "التقيّد التام في مراكزها الرئيسية ومقرّات فروعها بالتدابير الوقائية والاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة العامة لتفادي وباء كورونا والحدّ من انتشاره في البلاد".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن لبنان، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد إلى 73.

يأتي ذلك، بينما يمر لبنان في أزمة مالية واقتصادية حادة، إذ صعد سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) إلى 2500 ليرة، بزيادة 65 بالمئة، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات.

حتى الخميس، أصاب كورونا قرابة 133 ألفا في 125 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.