كورونا.. قطر تغلق دور السينما والمسارح وقاعات الأفراح

الدوحة/ الخليج 365



قررت السلطات القطرية إغلاق قاعات السينما والمسارح والأفراح، اعتباراً من الجمعة، حتى إشعارٍ آخر في إجراء احترازي ضد كوورنا المستجد.



جاء ذلك في بيان صدر الخميس، عن مكتب الاتصال الحكومي القطري، حول اتخاذ الحكومة حزمة جديدة من القرارات لمكافحة الفيروس.



وبحسب البيان، شمل القرار "إغلاق قاعات عرض السينما، والمسارح، ومناطق ألعاب الأطفال (المفتوحة والمغلقة)، والقاعات الرياضية الخاصة، وقاعات الأفراح سواء في الفنادق أو قاعات الأفراح".



وحثت وزارة الصحة القطرية، عبر البيان، جميع المواطنين والمقيمين على تجنب التواجد في الأماكن العامة المزدحمة، والتقليل من المناسبات الاجتماعية خلال هذه الفترة.



كما حثت أيضاً كبار السن والأشخاص المصابين بحالات مرضية مزمنة، على تجنب الخروج إلا للضرورة، لكونهم الأكثر عُرضة للإصابة بالعدوى.



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والخميس، أعلنت وزارة الصحة القطرية خروج الدفعة الأولى من المواطنين الذين كانوا يخضعون للحجر الصحي بعد إجلائهم قبل أسبوعين من إيران، بسبب تفشي فيروس كورونا هناك.

والأربعاء، تم تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المصابة في البلاد إلى 262.

وفي وقت سابق الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى مساء الخميس، أصاب "كورونا" أكثر من 134 ألفا في 125 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران، بحسب إحصاءات غير رسمية.



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