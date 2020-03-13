رعب في السعودية.. تعليق إقامة المناسبات بقاعات الأفراح والفنادق

الرياض/ الخليج 365



أعلنت السلطات السعودية تعليق إقامة المناسبات في قاعات الأفراح والفنادق، اعتبارا من الجمعة، خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قوله: "وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا الجديد، تقرر تعليق إقامة المناسبات في قاعات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، بدءاً من الجمعة."

ودعت الداخلية السعودية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية، بحسب ذات المصدر.

وفي وقت سابق الخميس، اتخذت السلطات السعودية، إجراءات جديدة لمواجهة كورونا مع ارتفاع عدد الإصابات إلى 45 حالة معلنة.

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ونقلت الوكالة، عن مؤتمر لمتحدث وزارة الصحة قوله إنه تم التأكد من إصابة 45 شخصا بكورونا، ضمن فحوصات أجريت على نحو 4 آلاف شخص.

كما صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، فجر الخميس، بأنه تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا وتعليق الرحلات الجوية، إلى دول جديدة، بينها دول الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، والهند، وباكستان، وسريلانكا، والفلبين.

كما تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع الأردن، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

ويأتي ارتفاع إصابات كورونا في السعودية بالتزامن مع تدابير اتخذتها المملكة، بينها تعطيل الدراسة ومنع الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن بجميع المساجد، ومنع الاعتكاف وتحديد 15 دقيقة لخطبة الجمعة.

وحتى الخميس، أصاب "كورونا" أكثر من 134 ألفا في 125 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

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