كورونا.. بلدية ليبية تقرر توقيف الدراسة

طرابلس/ وليد عبد الله/ الخليج 365

قررت بلدية تاجوراء التابعة للعاصمة الليبية طرابلس، الخميس، إيقاف الدوام في مرافقها التعليمية لـ 14 يوما، ابتداء من الأحد القادم، كإجراء وقائي من فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان لبلدية تاجوراء، الواقعة بالضاحية الشرقية لطرابلس، نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وأضاف البيان، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الوباء.

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والأحد الماضي، نفت حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس في البلاد.

وكانت وسائل إعلام محلية وأجنبية، تداولت أنباء تتحدث عن استقبال مستشفيات العاصمة لحالتي اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

وحتى الخميس، أصاب كورونا قرابة 134 ألفا في 125 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.