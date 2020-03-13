كورونا.. العراق يعلّق الرحلات الجوية إلى الهند ولبنان والأردن

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365
أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية (وطنية)، الخميس، تعليق رحلاتها إلى الهند ولبنان بشكل كامل والأردن بشكل جزئي، بسبب فيروس كورونا.
وقالت الشركة، في بيان لها، تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها ستوقف رحلاتها المباشرة إلى الهند لشهر، ابتدءًا من الجمعة، وتستثني من هذا الإجراء عودة العراقيين من أراضيها خلال المدة الذكورة.
وأضافت أنه سيتم "إيقاف رحلاتها المباشرة إلى لبنان (دون تحديد مدة) واقتصار رحلات العودة حتى الإثنين، كآخر موعد للعودة".
أما فيما يتعلق بالرحلات بين العراق والأردن، فأوضحت الخطوط العراقية، أنه سيتم إيقاف رحلاتها المباشرة من البصرة والسليمانية (العراقيتين) إلى (العاصمة الأردنية) عمان، مع الإبقاء على الرحلات المباشرة من (العاصمة العراقية) بغداد و(مدينة) أربيل بصورة مستمرة إلى عمان".
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 83 حالة.
ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.
وحتى الخميس، أصاب "كورونا" أكثر من 134 ألفا في 125 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.
وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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