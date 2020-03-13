الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365
قررت المملكة المغربية بالتشاور مع السلطات الإسبانية، الخميس، تعليق الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين، من وإلى إسبانيا، حتى إشعار آخر، بسبب فيروس "كورونا".
جاء ذلك في خبر مُقتضب نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، مساء الخميس.
وأشارت الوكالة، إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أجرى خلال اتصال مع نظيره الإسباني فيليبي السادس، مشاورات بخصوص الفيروس، كما جرت مشاورات بين رئيسي الحكومتين ووزراء الداخلية والشؤون الخارجية في البلدين، بهذا الخصوص.
وأشارت الوكالة، إلى أن "المغرب وإسبانيا بلدان جاران وشريكان، يعملان بتنسيق تام من أجل التصدي لهذا الوباء العالمي".
والأربعاء سجلت المغرب إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات إلى 6، وتم إلغاء جميع "المواسم الدينية"، للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا
وحتى الخميس، أصاب "كورونا" أكثر من 134 ألفا في 125 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.
وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب.. تعليق الرحلات الجوية والنقل البحري من وإلى إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.