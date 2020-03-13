كورونا.. ارتفاع عدد المصابين في تونس إلى 13

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 13.

وقالت المديرة العامة للمركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، "أنجزنا اليوم 72 تحليلا مخبريا، أثبت إصابة 6 حالات بفيروس كورونا الجديد، ليصبح العدد الجملي 13 حالة".

وأضافت بن علية، أن "4 حالات من الإصابات الجديدة أصيبت بالعدوى من حالات سجلناها سابقا، وحالتين قادمتين من فرنسا".

وأوضحت أن "حالتين خطيرتين بمستشفى في ولاية سوسة (شرق) وضعهما مستقر، نافية تسجيل أي حالة وفاة إلى الآن".

وتابعت بن علية، أن 2200 من العائدين من المناطق الموبوءة يخضعون للجحر الصحي الذاتي، وأن جميع المخالطين لحالات مؤكدة يقع التقصي حولهم من قبل مصالح الوزارة.

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وطالبت المسؤولة جميع التونسيين بالتزام الإجراءات الصحية حتى "نبقى في المرحلة الثانية من المرض".

وفي 2 مارس/ آذار الجاري، تم تسجيل الإصابة الأولى بكورونا في البلاد.

وأعلن الرئيس قيس سعيد، في تصريحات آنذاك، اعتزام بلاده اتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة الفيروس، بالتنسيق مع مختلف الوزارات وعدد من الدول.

ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الخميس، أصاب "كورونا" أكثر من 134 ألفا في 125 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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