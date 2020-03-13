مسؤول عراقي: وصول 26 جثة لعناصر من "الحشد" قتلوا بسوريا

الأنبار (العراق)/ سليمان القبيسي/ الخليج 365

أعلن مسؤول محلي عراقي، الخميس، وصول 26 جثة إلى البلاد، لعراقيين من "الحشد الشعبي" قتلوا في قصف أمريكي استهدف منطقة البوكمال السورية.

ووفق تقارير إعلامية، قتلت عناصر من "الحشد الشعبي" العراقي في غارة جوية أمريكية استهدفت، ليل الأربعاء، منطقة البوكمال غربي سوريا قرب الحدود مع العراق.

وقال المسؤول المحلي في محافظة الأنبار، للأناضول، مفضلا عدم ذكر هويته لأسباب أمنية، إن "26 جثة لأشخاص عراقيين ينتمون للحشد الشعبي وصلت البلاد، الخميس، عبر سوريا، قتلوا بالقصف الأمريكي الأخير في منطقة البوكمال بسوريا".

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وأضاف أنّه "لم يتم حتى الآن معرفة عدد الجرحى العراقيين لأن الحشد الشعبي لديه طبابة (مكان للعلاج) يتم فيها معالجة الجرحى في الجانب السوري".

ورجح المسؤول العراقي أن يتم نقل تلك الجثث إلى المحافظات الجنوبية العراقية.

و"الحشد الشعبي"، يتبع رسمياً للقوات المسلحة العراقية، ويتولى مقاتلوه مهام إسناد قوات الجيش، فضلاً عن حراسة نقاط مراقبة بين المحافظات وعلى حدود البلاد.

ومنذ إعلان تحرير العراق من "داعش" نهاية 2017، تتواجد فصائل تابعة للحشد الشعبي في قضاء القائم العراقي على الحدود مع سوريا، وكذلك في مدينة البوكمال السورية.

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