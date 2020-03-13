الجزائر "مستعدة" لعقد مؤتمر للمصالحة الليبية في يوليو

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الاناضول



أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جرّاد، الخميس، استعداد بلاده لاحتضان "مؤتمر للمصالحة بين الليبيين"، في يوليو/ تموز القادم، برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.



جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الثاني لمجموعة اتصال الاتحاد الإفريقي حول ليبيا، المنعقد بمدينة أويو، في الكونغو (برازافيل)، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.



وقال جرّاد، "لي الشرف بأن أعلن استعداد الجزائر لاحتضان مؤتمر المصالحة بين الليبيين، المقرر في يوليو/ تموز القادم، تحت إشراف مشترك من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة".



وأضاف أن "الجزائر تتعهد بتقديم كل التسهيلات وجميع الشروط اللازمة لإنجاح هذا الحدث الهام".

Advertisements

وشدد جرّاد، على أن بلاده "ستواصل جهودها من أجل تسوية الأزمة الليبية في إطار احترام سيادة واستقلال ووحدة تراب هذا البلد الجار".

والأربعاء، نشرت وسائل إعلام جزائرية ودولية، معلومات عن اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اسم وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة، لخلافة غسان سلامة، في منصب مبعوثه الشخصي إلى ليبيا، ونقلت عنه أن أغلبية أعضاء مجلس الأمن وافقوا على القرار.



وقبل أسابيع، عرضت الجزائر، خلال مؤتمر دولي حول ليبيا بالعاصمة الألمانية برلين، احتضان مؤتمر للحوار الليبي، لكن لم يرد في كلمة جرّاد ما يؤكد اختيارها رسميا لتنظيم هذا الموعد.



وتجري الجزائر، منذ أسابيع، تحركات دبلوماسية للوساطة في الأزمة الليبية، استقبلت خلالها عدة مسؤولين أجانب وليبيين من الطرفين، كما قام وزير خارجيتها صبري بوقادوم، بزيارتين إلى كل من العاصمة الليبية طرابلس (غرب) ومدينة بنغازي (شرق).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.