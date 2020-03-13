أطباء يحذرون من قضاء كورونا على خصوبة الرجال

صحيفة الخليج الالكترونية

حذر الأطباء بالصين بأن فيروس كورونا يؤثر على الأعضاء التناسلية للرجل , ويطالبون بإجراء فحوصات الخصوبة على المرضى بعد التشافى من المرض.

وذكر تقرير نشرته صحيفة Daily Mail أنه “لم تثبت أي دراسة أن الفيروس سيقلل من خصوبة الرجال , لكن الأطباء في ووهان اقترحوا احتمالية أن يؤثر المرض على إنتاج الحيوانات المنوية وتكوين الهرمونات الجنسية الذكرية”.

قال الأستاذ لي يوفينغ وفريقه في مركز الطب التناسلي في مستشفى ووهان في تونغجي “على الرغم من أن الفيروس التاجي يستهدف بشكل رئيسي الرئتين والجهاز المناعي، إلا أنه، من الناحية النظرية، يمكن أن يضعف قدرة الرجل على التكاثر”.