عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لأول مرة في التاريخ.. كورونا يغلق 900 كنيسة بروما

الخميس 12 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

صدرت أوامر، الخميس، بإغلاق الكنائس الكاثوليكية في العاصمة الإيطالية روما، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في خطوة يُعتقد أنه لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث.



وستظل الأوامر الصادرة في مرسوم للكاردينال أنجيلو دي دوناتيس، نائب قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية على أبرشية روما، سارية حتى 3 أبريل/نيسان على الأقل، وهناك ما يربو على 900 كنيسة في العاصمة الإيطالية.

وكانت هناك أوامر بإلغاء القداديس فحسب بسبب الوباء، ويعفي المرسوم الكاثوليك أيضاً من حضور قداس الأحد وبعض المناسبات.

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وتأتي الأوامر بعدما قررت الحكومة الإيطالية، الأربعاء، وقف كل النشاط التجاري في البلاد باستثناء الصيدليات ومتاجر الغذاء وغيرها من المتاجر التي تبيع السلع الضرورية.

ويواصل الفيروس انتشاره بأعداد مفزعة في إيطاليا، إذ سجلت، الخميس، 2651 إصابة جديدة، وحصد الفيروس أرواح 189 شخصا.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا، أكثر الدول تفشيا للفيروس في أوروبا، إلى 15113 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1016 شخصاً.

وتعد إيطاليا ثاني أكثر دول العالم إصابة بالفيروس، والذي أعلنته منظمة الصحة العالمية "جائحة"، الأربعاء، بعد الصين التي سجلت حتى الآن 80796 حالة إصابة، وبلغ عدد الوفيات على أرضها 3169 شخصاً، فيما تأتي إيران في الترتيب الثالث، بعد أن سجلت 10075 إصابة بالفيروس، وتوفي 429.

وكان رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي أصدر مرسوما بالإغلاق الذي كان مفروضا بالأساس على ربع سكان إيطاليا في المناطق الشمالية، ليشمل كامل البلاد.