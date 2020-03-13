شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعلن تدمير أهداف تركية شرقى مصراتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، أن قوات سلاح الجو والمدفعية دمرت عدة أهداف تركية شرقى مصراتة. وأضاف اللواء المسمارى أن إدارة الاستطلاع وإدارة الاستخبارات العسكرية تأكدت من وجود تحشيد كبير للعصابات الإرهابية شرق مصراتة، وتركيب الجيش التركى تقنيات عسكرية ورادارات، حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الخميس . وأشار المسمارى إلى أن الأهداف التركية التى قام الجيش بتدميرها تضمنت محطة "رادار" من نوع "سكاى جارد" بالكلية الجوية مصراتة ومجموعة أهداف مختلفة. Advertisements وأوضح أن الأهداف شملت مدفعية صاروخية من عيار 107 م بمنطقة بوابة الستين قرب بوقرين، ومنظومة صاروخية تركية للدفاع الجوى من نوع "ارليكون" بالكلية الجوية مصراتة. وأكد أن العمليات ما زالت مستمرة لتدمير باقى الأهداف، والتى تشكل تهديدا عسكريا لقوات الجيش الليبى شرق مدينة مصراتة. وشدد الجيش الليبى على أن تحرك هذه القوة وتركيب هذه القدرات العسكرية الضخمة يشكلان خرقاً للهدنة المعلنة منذ الثانى عشر من يناير الماضي، بعد رصد تهديدات وتوعد بمهاجمة القوات من قبل قادة العصابات الإرهابية.

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