شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع التونسى يدعو إلى الاستعداد وتوخى الحذر فى مواجهة العناصر الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدفاع التونسى عماد الحزقى ضرورة تطوير القدرات العملياتية للقوات المسلحة من خلال توفير التجهيزات المتلائمة مع التهديدات غير التقليدية وتكثيف التأهيل والتدريب، إلى جانب توخى الحذر واليقظة باعتبار أن العناصر الإرهابية يركزون على عنصر المباغتة فى الزمان والمكان.

ودعا الوزير - خلال زيارة ميدانية للفوج 11 مشاة ميكانيكية بالقصرين، اليوم الخميس - إلى ضمان الجاهزية القصوى للعسكريين، مشيدا بالنجاحات التى حققها العسكريون فى القضاء على المجموعات الإرهابية وأبرز قياداتها فى المرتفعات الغربية لتونس.

كما توجه بالشكر إلى كافة العسكريين لما يقدمونه من تضحيات جسام فى سبيل الدفاع عن الوطن وسلامة ترابه وسيادته ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدى للهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود، مثمنا مجهود القائمين على المركز المشترك للتخطيط وقيادة العمليات بالوسط.