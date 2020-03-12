شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا في هولندا إلى 614 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت السلطات الصحية الهولندية، الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 614 بعد أن كان 503 الأربعاء.



وقالت المؤسسة الوطنية الهولندية للصحة العامة إن الجزء الأكبر من حالات الإصابة بالفيروس سجلت في إقليم نورد برابانت، جنوبي البلاد.

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