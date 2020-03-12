شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا في إسبانيا.. عدد الوفيات يقفز إلى 84 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الصحة الإسبانية، الخميس، إن إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا قفز إلى 84 حالة ارتفاعا من 47 حالة وفاة يوم الأربعاء.



وأوردت الوزارة أن عدد الإصابات زاد من 2140 الأربعاء إلى 2968 حالة يوم الخميس.

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