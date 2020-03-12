عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ببطارية قوية.. فيفو الصينية تطرح هاتفها الذكي NEX 3S 5G

الخميس 12 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

كشفت شركة فيفو النقاب عن هاتفها الذكي NEX 3S 5G الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة الفاخرة.



وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الذكي الفاخر يأتي بشاشة AMOLED قياس 6.89 بوصة وتعمل بدقة الوضوح الفائق FHD+ مع دعم تقنية HDR10+، ويزخر ببطارية قوية بسعة 4350 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 55 وات.

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وتروج الشركة الصينية لهاتفها الجديد من خلال كاميرا رئيسية تعمل بدقة 64 ميجابيكسل وعدسة ذات فتحة f/1.8، بالإضافة إلى كاميرا مقربة بدقة 13 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f/2.5 وكذلك كاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f/2.2.

ويمكن تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K وبسرعة 60 صورة في الثانية، ويمتاز الهاتف الذكي NEX 3S 5G الجديد بكاميرا سيلفي منبثقة مزودة بمحرك وتعمل بدقة وضوح 16 ميجابيكسل مع فلاش LED، وهو أمر نادر الحدوث بالنسبة للكاميرات الأمامية.

وينبض بداخل هاتف فيفو الجديد معالج كوالكوم Snapdragon 865 مع مودم كوالكوم Snapdragon X55 5G.

وتعول الشركة الصينية على ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 بدلا من LPDDR4X، والتي توفر زيادة في السعة التخزينية بمقدار 29%، مع الذاكرة الداخلية UFS 3.1 السريعة، والتي تتوافر بسعة تخزينية تصل إلى 256 جيجابايت.