شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الجزائرية تعلن وفاة ثانى حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، مساء اليوم الخميس، عن إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا، منها حالة وفاة، ليبلغ العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة بالجزائر 26 حالة بالإضافة إلى حالتى وفاة.

وذكر البيان أن حالة الوفاة الجديدة لشخص يبلغ من العمر 55 سنة، فيما تتعلق حالة الإصابة الجديدة بامرأة عادت من فرنسا وتتواجد حاليا بمستشفى سكيكدة (شمال شرق) فى حالة صحية مستقرة.

Advertisements

يذكر أن 10 مرضى غادروا الحجر الصحى بمستشفى بوفاريك بولاية البليدة (شمال) ومستشفى ولاية معسكر (شمال غرب) عقب التأكد من شفائهم.

وأكدت وزارة الصحة الجزائرية أن التحقيق الوبائى ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمصابين، كما يبقى نظام اليقظة والتأهب الذى أقرته الوزارة سارى المفعول، والفرق الطبية على أقصى درجات التأهب".