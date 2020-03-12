شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يوقف الرحلات الجوية إلى الهند ولبنان بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء الرسمية فى العراق، إن الخطوط الجوية العراقية أعلنت، اليوم الخميس، وقف جميع الرحلات الجوية إلى الهند ولبنان بسبب فيروس كورونا.

وجاء فى البيان الصادر عن الشركة أن هذا القرار لا يشمل رحلات الإجلاء من الهند وأن يوم 15 مارس آذار سيكون آخر يوم يمكن فيه للعراقيين فى لبنان العودة إلى البلاد.